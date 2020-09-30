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TBMM Yasama Faaliyetlerine Başlıyor

30.09.2020 21:37 | Son Güncelleme

TBMM'nin yeni yasama yılındaki gündeminde seçim mevzuatı değişikliği beklentisi var

TBMM Yasama Faaliyetlerine Başlıyor

TBMM, Corona virüsü salgını koşullarında, seçim mevzuatı değişiklikleri beklentisi ve muhalefete süre sınırlaması getirecek İç Tüzük hazırlığı gündemiyle 1 Ekim’de yasama çalışmalarına başlıyor.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem’de 4. Yasama yılı faaliyetleri için yarın saat 14.00’de toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuşmasıyla açılacak oturumda, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı sıfatıyla teamüller uyarınca milletvekillerine seslenecek. Türkiye’de Mart ayında ilk Corona vakasının görülmesi sonrasında, 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle ilgili anma etkinliği dışında, TBMM’deki çalışmalara katılmadığı gözlemlenen Erdoğan, böylece uzunca bir dönemden sonra Meclis kürsüsünde kamuoyuna mesajlar verecek.

Erdoğan’ın da bulunduğu oturumda, parti yöneticilerini ve eski milletvekillerini kapsayan son operasyon süreci nedeniyle HDP’nin yaşananlara karşı tepkisini ortaya koyması bekleniyor. CHP ise Anayasa Mahkemesi kararıyla hakkındaki hapis cezası hükmü ortadan kalkan ancak milletvekilliği düşürülmüş olan Enis Berberoğlu’nu gündemde tutmaya devam edecek. Ancak Erdoğan’ın kendi konuşması sonrasında muhalefet liderleri veya temsilcilerince yapılacak konuşmaları protokol locasından dinlememeyi tercih ederek Meclis’ten ayrılması mümkün.

Açılış öncesi Corona testi

TBMM Başkanı Şentop’un talebiyle, Erdoğan’ın da katılacağı açılış oturumu nedeniyle TBMM personelinin yanı sıra oturumu takip edecek basın mensuplarına da bugün Meclis Hastanesi’nde Corona virüsü testi yapıldı.

Şentop, Mart ayından bugüne TBMM bünyesinde toplam 276 corona vakası tespit edildiğini ve bunlardan 41’inin halen tedavi altında olduğunu açıkladı. 34 yaşındaki bir personeli (İbrahim S.) Corona virüsü nedeniyle kaybettiklerine dikkat çeken Şentop, milletvekilleri için test zorunluluğu getirmediklerini ancak sağlıkları açısından test yaptırmalarını tavsiye ettiklerini de vurguladı.

TBMM’de Corona virüsü enfeksiyonunu en ağır yaşayan isimlerden birisi olan AKP Grup Başkanvekili Muharrem Akbaşoğlu da bugün kameralar karşısında salgına karşı uyarılarını ve deneyimini paylaştı. Bu süreçte 20 kilo verdiğini öğrenilen Akbaşoğlu, yoğun bakımda bulunduğu günlerde kaybettiği babasının cenazesine katılmadığını anlatarak, hastalığın tedavisinin ne denli yıpratıcı olduğunu vurguladı.

Şentop’un talimatıyla yaz tatili öncesinde olduğu üzere TBMM’de ziyaretçi yasağı uygulaması da salgın tedbirleri kapsamında devam edecek. TBMM’ye 1-31 Ekim tarihlerinde genel kurul oturumları yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

AKP

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