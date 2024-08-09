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  4. TBMM'ye Can Atalay çağrısı! 7 partiden olağanüstü toplantı kararı

TBMM'ye Can Atalay çağrısı! 7 partiden olağanüstü toplantı kararı

09.08.2024 16:35
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7 parti, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararını görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantı için ise 16 Ağustos tarihi belirlendi.

TBMM'ye Can Atalay çağrısı! 7 partiden olağanüstü toplantı kararı

CHP, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP ortak dilekçe vererek TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı.

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GÜNAYDIN'DAN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin, “Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, kesin hükmün bulunmadığına yönelik tespitinin neticesinde Can Atalay arkadaşımızın milletvekilliğinin düşmediği, 14 Mayıs’tan beri düşmediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

AYM NE DEMİŞTİ?

AYM, açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin “yok hükmünde” olduğunu belirtmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tbmm Can Atalay
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