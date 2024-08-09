TBMM'ye Can Atalay çağrısı! 7 partiden olağanüstü toplantı kararı

CHP, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP ortak dilekçe vererek TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin, “Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, kesin hükmün bulunmadığına yönelik tespitinin neticesinde Can Atalay arkadaşımızın milletvekilliğinin düşmediği, 14 Mayıs’tan beri düşmediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
AYM, açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin “yok hükmünde” olduğunu belirtmişti.
Kaynak: İHA