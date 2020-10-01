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TBMM'ye davet edilen tek isim: Hazar İbrahim

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti. İbrahim, yeni yasama yılının açılışına davet edilip, katılan tek büyükelçi oldu. Diğer ülkelerin büyükelçileri koronavirüs salgını nedeniyle yasama yılı açılışına davet edilmedi.

TBMM'ye davet edilen tek isim: Hazar İbrahim

TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı öncesi Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin, "tek millet-iki devlet" prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

DAVET EDİLEN TEKİ İSİM OLDU

Şentop, Büyükelçi İbrahim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış toplantısına davet etti.

LOCADAN TAKİP ETTİ

Büyükelçi İbrahim, programı TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip etti.

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