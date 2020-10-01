TBMM'ye davet edilen tek isim: Hazar İbrahim

TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı öncesi Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye'nin, "tek millet-iki devlet" prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.
Şentop, Büyükelçi İbrahim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış toplantısına davet etti.
Büyükelçi İbrahim, programı TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip etti.