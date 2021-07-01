Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Mal statüsünden çıkarılıyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada "Hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getiriliyor. Hayvanların refahını sağlamak, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünde olması çıkarılıyor." diye konuştu.

Ünal açıklamasının devamında şunları ifade etti:

Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek.

Ayrıntılar birazdan...



