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TBMM'ye koronavirüs testi getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 20:49 | Son Güncelleme

TBMM'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen koronavirüs tanı testi, TBMM Hastanesi'ne getirildi. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında sonucu pozitif çıkan olmadı.

TBMM'ye koronavirüs testi getirildi

TBMM Başkanlığı, milletvekillerinden gelen talep üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek koronavirüs tanı testlerinin Meclis'e de getirilmesini istedi. Koronavirüs tanı testleri, bugün TBMM Hastanesi'ne getirildi. Meclis yetkilileri, testin milletvekillerinin hizmetine sunulduğunu, yeter miktarda olması durumunda personele de uygulanacağını belitti. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında sonucu pozitif çıkan bulunmadığı öğrenildi.

MECLİS'TE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ziyaretçi girişi sonlandırılmıştı. Ziyaretçi yasağının ardından ziyaretçi salonundan başlayarak Genel Kurul salonu, milletvekili odaları, milisler dezenfekte edildi. Meclis çalışanları, mümkün olan birimler için evden çalışmaya geçti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verildi. Milletvekilleri de infaz yasası görüşmelerinden başlayarak Genel Kurul çalışmaları ve komisyonlarda maske takmaya başladı. TBMM Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktorunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, tedavisinin ardından da taburcu olmasının ardından çok sayıda personel karantina önlemi ile meclisten uzak tutuldu. Kapılara konulan termal kameralarla ve Meclis'e giren herkesin kapılarda ayrıca ateşi ölçülerek içeri alınmaya başlandı.

(DHA)

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