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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2020 18:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Kılıçdaroğlu ile Buldan'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

Gelen dosyalar arasında Ahmet Şık'ın 3, Yasin Öztürk ve Mahmut Tanal'ın 2'şer dosyası bulunuyor. (AA)

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