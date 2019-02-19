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TBMM, yeni Başkanını seçecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek - Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek

Meclis Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle de Genel Kurul, bugün Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşecek.

Bu arada, Genel Kurulda, CHP'nin KOBİ'lerin, esnaf ve çiftçilerin sicil affına ilişkin grup önerisi de kabul edilmedi.

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