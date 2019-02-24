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TBMM yeni başkanını seçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesinin, dilekçesinin de Genel Kurul'da okunmasının ardından Meclis'te bugün 29'uncu başkan seçilecek.

ANKARA, (DHA) - TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesinin, dilekçesinin de Genel Kurul'da okunmasının ardından Meclis'te bugün 29'uncu başkan seçilecek.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.
Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.
MHP, ŞENTOP'U DESTEKLEYECEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.

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