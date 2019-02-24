TBMM yeni başkanını seçiyor (2)

İLK TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da, ilk tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.



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