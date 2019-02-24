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TBMM yeni başkanını seçiyor-3

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ Genel Kurul’da, üçüncü tur için  gizli oylama yapıldı.

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ

Genel Kurul’da, üçüncü tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 542 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 301 oyu geçen Mustafa Şentop, meclis başkanı seçildi.

Üçüncü tur oylamada 301’i geçen Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçildi.

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