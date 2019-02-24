HABER

TBMM yeni başkanını seçti (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

  MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ Genel Kurul’da, üçüncü tur için  gizli oylama yapıldı.

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ

Genel Kurul’da, üçüncü tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 542 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 301 oyu geçen Mustafa Şentop, meclis başkanı seçildi.

Üçüncü tur oylamada 301’i geçen Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçildi.

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Cezayir’de Cumhurbaşkanı Butelfika’nın adaylığına karşı protestolar sürüyorCezayir’de Cumhurbaşkanı Butelfika’nın adaylığına karşı protestolar sürüyor
Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlarKaramollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar

En Çok Okunan Haberler

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.