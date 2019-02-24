TBMM yeni başkanını seçti (5)

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Üçüncü turda gerekli çoğunluğu alarak, yeni Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop teşekkür konuşması yaptı. Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimadıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısına bu yüce Meclis ikinci defa gazilik unvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir. Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur. Devletimizin teminatı demokrasinin kalbidir" dedi. Şentop, teşekkür konuşmasında kendine bu görevi uygun gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP ve milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür etti.

İLK KUTLAYAN BİNALİ YILDIRIM

Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u ilk tebrik eden isim, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Şentop konuşmasının ardından siyasi partilerin sıralarına giderek teşekkür etti ve tebrikleri kabul etti.

GENEL BAŞKANLAR DA OYLAMAYA KATILDI

TBMM Genel Kurulu’nda oylamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçraroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. AK Parti’nin tam kadro katıldığı oylamalara MHP’den Celal Adan oy kullanmadı. MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy babasının cenazesi dolayısıyla oylamaya katılmadı. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ersoy’un babasının cenazesine katıldığı için oylamaya gelmedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da mazeret göstererek oylamaya katılmadı.