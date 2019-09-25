TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor

Besti KARALAR/ANKARA(DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci Dönem 3'üncü Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim Salı günü başlayacak.

19 Temmuz'da tatile giren TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. TBMM'de yasama yılı açılışı nedeniyle ilk tören saat 14.00'te yapılacak. TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. TBMM Başkanı Şentop, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un akşam 19.00'da resepsiyon vermesi de bekleniyor.

YARGI PAKETİ İLK GÜNDEM MADDESİ

Yeni yasama döneminde TBMM, daha önceki dönemlerde olduğu gibi yoğun bir çalışma takvimi takip edecek. Hem Genel Kurul hem de komisyonlar yoğun mesai yapacak. TBMM’nin ilk gündem maddesi ise 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' olarak bilinen değişiklik teklifi olacak. 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu’nun ilk bölümü ile ilgili hazırlıklar bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis’e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI

2'nci yasama yılında kurulan ve 4 ayrı araştırma komisyonunun da çalışmalarını tamamlayarak raporlarını Genel Kurul’a sunmaları bekleniyor. 'ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunlar ve çözümlerinin belirlenmesi', 'bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması', 'tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken önlemleri belirlemek' ve 'hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik kurulan araştırma komisyonlarının, çalışmalarını Ekim ayında tamamlayarak raporlarını Genel Kurul'a sunmaları bekleniyor.

YASAL DÜZENLEME RAPORDAN SONRA HAZIRLANACAK

Öte yandan, hayvan hakları ile ilgili kurulan araştırma komisyonu raporunun ardından, hayvan hakları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme hazırlanacak. Söz konusu düzenlemenin de bu yasama yılında Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

