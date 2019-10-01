TBMM Yeni Yasama Yılına Başladı

Bahçeli’nin 23 Eylül günü sağlık sorunu yaşaması kamuoyunda merak konusu olmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün Bahçeli’nin resmi törende bulunmayışıyla ilgili, evinde istirahat ettiğini anımsatarak, “TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır. Sayın Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir” açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi törenlerde her daim hazır bulunmasıyla tanınmasına rağmen geçtiğimiz günlerde Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için ayakta tedavi edildikten sonra bugünkü resmi açılışa katılmamayı tercih etti.

Türkiye'de TBMM'nin açılmasıyla yeni yasama yılı başladı. Yeni yasama yılı resmi açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda gözler, ülke gündemindeki siyasi atmosfer ve gelişmeler itibariyle salondaki tabloya çevriliydi.

Sağlık sorunu yaşayan bir başka lider İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Kendisi milletvekili olmadığı için zaten TBMM Genel Kurulu’ndaki çalışmalara katılmıyor ancak resmi törenler dolayısıyla siyasi parti lideri statüsü dolayısıyla protokol locasından törenleri izleyebiliyor. Ancak Akşener de, Ankara’da yaşanan ishal salgını dolayısıyla 29 Eylül’de Özel Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınmış ve “viral enfeksiyon” teşhisiyle 1 gece hastanede yatırıldıktan sonra dün taburcu edilmişti. Bu nedenle Akşener’in de, evinde istirahat ettiği için bugün TBMM açılışında yer almadığı görüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Buldan, ilk önce 17 Haziran’da ardından 22 Ağustos’ta bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Buldan, 29 Ağustos’ta Twiter mesajıyla, taburcu edildiğini ve beline platin takıldığını açıklamıştı. Ayakta durmakta halen sıkıntı olduğu vurgulanan Buldan’ın da TBMM’nin açılışına katılamadığı gözlendi.

TBMM Genel Kurulu ise, Başkanı Mustafa Şentop’un açılış konuşmasıyla saat 15.00’te çalışmalarına resmen başladı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı hazır bulundu. Şentop’un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı sıfatı dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüdeydi. Erdoğan’ın salona girişi sırasında artık anayasal açıdan “Cumhurbaşkanı olmasına rağmen bağımsız olmaması” dolayısıyla ana muhalefet partisi CHP Grubu, ayağa kalkmadı. CHP’nin yanı sıra HDP Grubu’nun da ayağa kalkmadığı, İyi Parti Grubu’nun ayağa kalktığı görüldü.

Bu arada evindeki yatılı personel, Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümü dolayısıyla gündemdeki milletvekili AKP’li Şirin Ünal’ın da Meclis çalışmalarına katıldığı gözlendi.

