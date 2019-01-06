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TBMM yeni yıl mesaisine yoğun gündemle başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

TBMM yeni yıl mesaisine yoğun bir gündemle başlayacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM yeni yıl mesaisine yoğun bir gündemle başlayacak. Meclis'in gündemini torba yasa teklifleri oluştururken, içtüzük tartışması yeniden başlıyor.
Meclis 12 günlük aranın ardından Salı günü mesaisine başlıyor. TBMM haftaya siyasi partilerin grup toplantıları ile başlayacak. Salı günü; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları yapılacak. Grup toplantılarında liderler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Aynı gün TBMM Genel Kurulu'nda çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 69 maddelik torba yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.
TEKLİF NE GETİRİYOR
Genel Kurul'da görüşmeleri başlayacak olan teklif ile; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.
Teklif, TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanıyor. Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, 'son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma' şartı, 'hizmet akdine tabi' olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak. Yaşlılık emeklilik aylıklarının alt sınırı bin TL olacak.
TEŞVİK PAKETİ
Bu hafta; AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifinde ekonomik teşvikler yer alacak. Teklifin hafta başı verilmesi, hafta içi komisyon gündemine alınması bekleniyor.
İÇTÜZÜK TARTIŞMALARI
TBMM Genel Kurulda ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik yapan kararın bazı maddelerini muhalefetin lehine iptal etmesi AK Parti ve muhalefeti karşı karşıya getirecek.

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