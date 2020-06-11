TBMM'yi karıştıran sözler: AKP polisin dirisini değil ölüsünü seviyor

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"AK PARTİ POLİSİN DİRİSİNİ DEĞİL ÖLÜSÜNÜ SEVİYOR"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, polislerin 3600 ek gösterge beklentisi olduğunu aktararak "Polisi hatırlamamız için illa al bayraklı tabutların önünde 'Mekanınız cennet olsun, cennete gidiyorsunuz.' demeye gerek yok. Ne yazık ki AKP hükümeti bunu söylüyorken üzülüyorum. Polisin dirisini sevmiyor, ölüsünü seviyor." dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Sayın Bayraktutan eleştireceğim derken herhalde kullandığı ifadenin nereye gittiğini anlamıyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor." değerlendirmesini yaptı.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE, BU NASIL BİR İFADEDİR"

"Polisin ölüsünü sevmek ne demek?" diye soran Muş, "Yazıklar olsun size, bu nasıl bir ifadedir. Biz bu kahraman vatan evlatlarının her zaman arkasındayız. Her zaman yanlarındayız. O kahramanlar, sen rahat uyu diye mücadele ediyor." diye konuştu.

Muş, 3600 ek gösterge vaadini kendilerinin verdiğini hatırlatarak "Şimdiye kadar hangi vaadimizi vermişsek yapmışızdır, yerine getirmişizdir. Rahat ol, çalışmalar bitince bunu da buraya getireceğiz. Bunu defalarca söyledik." ifadelerini kullandı.