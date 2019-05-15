HABER

TBMM'yi karıştıran sözler! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na İki birleşim çıkarma cezası

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a hakaretten iki oturum çıkarma cezası verildi.

TBMM'yi karıştıran sözler! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na İki birleşim çıkarma cezası

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden kendisini FETÖcü olmakla itham eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’na cevap verdi. Gerek siyasette, gerek milletvekilliği sırasında FETÖ ile bütün hayatı boyunca mücadele ettiğini söyleyen Şentop, “Bu yapılanma ile daha 1985 yılında ilk defa karşılaşmış ve mücadele etmeye başlamış bir arkadaşınızım. Muhtemelen 17-25 olaylarından sonra, hatta 17-25 olmadan sanıyorum 17 Aralık akşamı veya 18 Aralık günü bir televizyon programında, ilk defa 17 Aralık tarihinde FETÖ’cülerin bir hükümet darbesi yapma teşebbüsüne karşı da televizyonlara çıkıp konuşan ilk siyasetçiyim. O zaman herkes meselenin mahiyetinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, kendini geri çekmeye, duman ortadan kalksın, biraz sukünet olsun da bakalım dediği zaman da ilk defa bu örgütün şahıslarının olduğunu, temel sorunun bu hareketin hiyerarşik yapı içinde mi yoksa başıbozuk birilerinin hareketi mi olduğunu, bunun açığa kavuşturulması gerektiğini ifade ettim. FETÖ örgütünü, devletin bu örgütle mücadelesini çeşitli aşamalarda değerlendirmek lazım” dedi.

AW704382_03

İKİ OTURUM CEZA ALDI

TBMM Başkanvekili Levent Gök, oturuma tutanakları incelemek üzere ara verdi. Gök, aradan sonra Nuhoğlu’nun iki oturum geçici olarak çıkarma cezası aldığını açıkladı. (İHA)

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
YSK sandık bilgisi sorgulama ekranını kullanıma açtıYSK sandık bilgisi sorgulama ekranını kullanıma açtı
İran Savunma Bakanı: “Biz Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz”İran Savunma Bakanı: “Biz Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz”
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti TBMM İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki: Seviye çok düştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Mahmut Tanal açıklaması

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Tanal açıklaması

Meclis'te HDP'nin önerisi kabul edilmedi, tartışma çıktı

Meclis’te önerge kabul edilmeyince tartışma çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK üyelerine ‘çete’ demek, demokrasiden nasibini almamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İmamoğlu: İnanın sayın Binali Yıldırım'a cevap verecek dili bulamıyorum

İmamoğlu: İnanın sayın Binali Yıldırım'a cevap verecek dili bulamıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.