TBMM’de 14 Mayıs 2019’da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Mulla Zincir’in 23 yıl 42 ay, diğer sanık Eylem Yücel’in ise 22 yıl 42 ay hapsine karar verdi.
TBMM’de 14 Mayıs 2019’da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Mulla Zincir’in 23 yıl 42 ay, diğer sanık Eylem Yücel’in ise 22 yıl 42 ay hapsine karar verdi.
TBMM’de 14 Mayıs 2019’da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
TBMM’de 14 Mayıs 2019’da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Mulla Zincir’in 23 yıl 42 ay, diğer sanık Eylem Yücel’in ise 22 yıl 42 ay hapsine karar verdi.