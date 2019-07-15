TBMM'de '15 Temmuz' anma töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ'nün hain darbe girişimini Türkiye'ye yönelik en kirli tertiplerden birisi olarak değerlendirdi. Milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle, darbe girişiminin mağlup edildiğini belirten Şentop, "Tanklarla, savaş uçaklarıyla ve her türlü teçhizatla meşru Cumhurbaşkanını ve hükûmeti devirmek, parlamentoyu ortadan kaldırmak isteyen bu üniformalı teröristler, ellerinde silah olduğu için milletin korkacağını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Yüce Meclis'in teslim olacağını zannettiler. Fakat, ne millet korkup geri çekildi, ne Cumhurbaşkanımız ne Yüce Meclis bu darbe teşebbüsüne boyun eğdi. 15 Temmuz gecesi, Yüce ve Gazi Meclis’in uğradığı saldırı, o saldırı karşısında milletvekillerimizin ve çalışanlarımızın gösterdiği direniş, milletimizin o gece bütün yurt sathında sergilediği kahramanlığın adeta bir hülâsası gibidir. Aslında o gece bu yüce çatı altında darbeye karşı takınılan tavır, TBMM'nin milletle ne kadar uyum içinde olduğunun ve millî iradeyi ne kadar hakkaniyetle temsil ettiğinin apaçık delili olmuştur" dedi.

'AYAKTA OLDUĞUMUZU DÜNYAYA İLAN ETMİŞ OLUYORUZ'

Şentop, darbe girişiminin 3'üncü yılında, TBMM çatısı altında bir araya gelerek Türkiye'nin dünyaya dimdik ayakta olduğu mesajını verdiğini kaydeden Şentop, "İlan ettiğimiz bir diğer husus da, milletimizin ve onun iradesine dayanan TBMM'nin 100 yıl önce İstiklal Mücadelesinde ve 3 yıl önce darbeye karşı çıkarken yaptığı gibi vatanına yönelecek her tehdide karşı müteyakkız ve dirençli olduğudur. Bugün burada toplanmamızın sebeplerinden bir diğeri de, vatan söz konusu olduğunda yekvücut olmanın kurtarıcı anlamına duyduğumuz bağlılıktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE AYNI ZAMANDA VAZİFEMİZİN ADIDIR'

Şentop, Türkiye'nin bugün sadece bir ülkenin adı olmadığını, umudun, insanlık davasının adı olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. O gece, Türkiye’yi, iradesini ve istikbâlini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnetle ve hayırlı ömür temennimizle selamlıyoruz. Ve hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Sözlerimi, üç yıl önce, 15 Temmuz gecesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin kuşandığı, 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz' iman ve kararlılığının ilhamıyla bitiriyorum: Vatan bölünmez! Millet yenilmez! Türkiye altedilemez!"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)

