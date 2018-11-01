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TBMM'de 2 bin 500 kişilik künefe pişirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) pişirilen 2 bin 500 kişilik dev künefe, milletvekilleri ve meclis çalışanlarına ikram edildi.

TBMM'de 2 bin 500 kişilik künefe pişirildi

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) pişirilen 2 bin 500 kişilik dev künefe, milletvekilleri ve meclis çalışanlarına ikram edildi.
Ankara'da başlayan Hatay Günleri kapsamında AK Parti Hatay milletvekilleri, TBMM'deki iktidar kulisi bahçesinde künefe ikramında bulundu. İktidar kulisinin bulunduğu bölümün bahçesine kurulan ocakta yaklaşık 2 saatte pişirilen dev künefe, milletvekilleri ve meclis çalışanlarına ikram edildi. Milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına ikram edilen Hatay künefesi yoğun ilgi görürken, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, iyi bir künefenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdikten sonra kestiği künefeleri ikram etti. 2 bin 500 kişiye yetecek kadar hazırlanan dev künefe yaklaşık 1 saat içinde tükendi.

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TBMM'de 2 bin 500 kişilik künefe pişirildiTBMM'de 2 bin 500 kişilik künefe pişirildiTBMM'de 2 bin 500 kişilik künefe pişirildiTBMM'de 2 bin 500 kişilik künefe pişirildi

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