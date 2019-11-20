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TBMM’de 20. Çocuk Forumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:09 | Son Güncelleme

TBMM’de 20.

TBMM’de 20. Çocuk Forumu düzenlendi. Forumda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ’’Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkânı hiçbir ayrım gözetmeden ve fedakârca sağlıyoruz’’ dedi.
TBMM Başkanı Şentop, 20. Çocuk Forumu’nda tüm ülkelerin çocuklara yatırım yapmasının önemine değinerek, "Küresel barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların haklarına saygı olmadan asla gerçekleşemez. Günümüzde çok fazla sayıda çocuk, etnik kökenine, dinine, ülkede yaşadığı bölgeye göre ayrımcılığa maruz kalmakta ve dolayısıyla mağdur edilmektedir. Bu zorluklarla mücadele etmek ve bunu gittikçe daha etkili bir şekilde sürdürmek hepimizin öncelikle ahlaki ve siyasi görevidir" ifadelerini kullandı.
Şentop, ’’Çocuklar da dâhil olmak üzere düzensiz göçmenlerin bazıları Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmakta ya da ulaşma girişiminde bulunmakta, bu süreçte birçoğu ölüm riskini göze almaktadır. Türkiye, bu mültecilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir ve mültecilerin geniş kapsamlı hizmetlere erişimini sağlamak amacıyla ulusal kaynaklarının önemli bir kısmını buna ayırmaktadır. Bununla birlikte mülteci sayısının daha önce görülmemiş bir düzeye ulaşması ve zorlayıcı koşulların devam etmesi nedeniyle uluslararası dayanışmanın sürdürülmesi gerektiği açıktır. Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika anlayışıyla tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan, sorunlara adil çözümler bulmak için çabalayan bir ülke olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca Türkiye’nin ’dünyanın en cömert insani yardım yapan ülkesi’, ’en fazla yerlerinden edilmiş kişiyi kabul eden devleti’ unvanlarının mihmandarlığını boşuna yapmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkânı hiçbir ayrım gözetmeden ve fedakârca sağlıyoruz. Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu görmezden gelmeye devam etmektedir" diye konuştu.
Şentop, çocukların gelecekleri için alınacak kararlarda söz sahibi olmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, ’’Bu girişimler çocuklarımızın haklarının bilincine vardıklarını ve çocuk haklarının ülkemizdeki gelişimini göstermesi yönünden de önemlidir. Dünyada ilk kez Çocuk Hakları İzleme Komitesinin kurulduğu ve yine dünyada ilk kez çocuk haklarıyla ilgili web sayfasının açıldığı parlamento olan Meclisimizin başkanı olarak bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Şüphesiz bunda da şaşılacak hiçbir şey yoktur. Çünkü kuruluş gününü çocuklara armağan eden başka hiçbir parlamento yoktur. Meclisimizin kurucu başkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan geçemeyiz. Zira Atatürk’ün 23 Nisan 1920’yi, TBMM’nin açılışını çocuklarımıza armağan etmiş olmasını asla unutamayız. Her yıl biz 23 Nisan’da dünya çocuklarıyla bunu kutluyoruz. Tabii ki böyle bir parlamentonun çocuk deyince, çocuk haklarıyla ilgili ilkleri gerçekleştirmiş olması göreviydi. TBMM bu görevini başarıyla yerine getiriyor ve bende bundan gerçekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

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