TBMM'de 2019 böyle geçti

- Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1.000 liradan az olmaması; şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmaması; işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartının kaldırılması gibi düzenlemeleri içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, parlamentoda 2019 yılının önemli olayları şöyle:

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa etti.

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanıyan; bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'inin alınmamasını düzenleyen Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

- TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

- İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

- TBMM Başkanlığına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçildi. Şentop, başkanlık için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ile yarıştı.

- Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.

- Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

14 MART

- TBMM Başkanlığınca, Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması önerisini içeren 2018 Türkiye Raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa'da artan ayrıştırıcı, dışlayıcı ve yabancı karşıtı görüş ve politikalardan fazlasıyla etkilendiği, Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır sergilediği belirtildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, rapora ilişkin "AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar." dedi.

15 MART

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak imzasıyla bildiri yayımlanarak, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı kınandı. Bildiride, "Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

23 NİSAN

- TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.