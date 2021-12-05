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TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri başlıyor

05.12.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda, aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe görüşmeleri yarın başlıyor.

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri başlıyor

Görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.TBMM Genel Kurulu, yarın TSİ 12.00'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlayacak. Genel Kurul'da hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 yılı bütçesini sunacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verilecek. Yarın başlayacak görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri devam ederken, yasa tekliflerinin ve diğer yasama faaliyetlerinin görüşülmesine ara verilecek. Siyasi parti grup toplantıları bu süre içinde yapılmayacak. Bütçe görüşmeleri devam ederken, Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.

Genel Kurul'da salı günü TBMM ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri Bakanlığı, Perşembe günü Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı, Cuma günü Tarım ve Orman, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Pazar günü ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek.

DHA / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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