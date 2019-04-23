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TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 21:08 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "(YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil"

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili olarak, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil." dedi.

Yıldırım, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili sorusuna, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim." karşılığını verdi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

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