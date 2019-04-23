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TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Şu anda randevu planımız kendisinden oldu. Bugünlerde olabilir" - "(YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz" - "Türkiye ittifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu farklı farklı şeylere ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur" - "Medya veya birileri istedi diye kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugünlerde bir görüşme yapabileceklerini bildirdi.

Erdoğan, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı kadarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz ama şimdi kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili bu tür bir kararı verdikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bizim ittifakımız cumhurdadır." sözünü hatırlatarak "Kendisinin Türkiye ittifakına mesafeli yorumları oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, "Ben bizzat kendilerinden dinlemediğim için bir şey diyemem. Benim Türkiye ittifakıyla kastım... Cumhur'dan kastımız nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye ittifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu farklı farklı şeylere ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur." yanıtını verdi.

"Kabine revizyonu, değişme sinyalini vermiştiniz 31 Mart akşamı." denilmesi üzerine Erdoğan, "Hiçbir zaman ben bununla ilgili açıklama yapmadım. Bir defa şunu bilin; eğer Anayasa değişikliği yaptıktan sonra kurmuş olduğumuz bu hükümette bizler medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz." diye konuştu. Bir ülkenin kalkınmasında istikrar ve güvenin önemini vurgulayan Erdoğan, "Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok." dedi.

"Parti yönetiminde, teşkilatlarda bir değişiklik söz konusu olabilir mi?" sorusuna karşılık Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Parti yönetiminde zaten yeri geldikçe il başkanlarımızla veya farklı yerlerde değişiklikler yapıyoruz. Bu farklı bir şey ama kabine çok daha farklı bir şey. Nitekim şu anda ilk işimiz, biliyorsunuz bu hafta sonu bizim seçilmiş belediye başkanlarıyla Kızılcahamam'da çok geniş bir toplantı yapacağız. Nasip olursa ramazan öncesi olmaz ama ramazandan sonra da aynı şekilde bir teşkilat toplantısı yapacağım, il başkanları, ilçe başkanları bütün onlarla beraber. Daha sonra da kadın kolları, gençlik kollarıyla yine yapacağım ve bunları arka arkaya pekiştirerek bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve çok daha sıkı toplantılarla umdelerimiz üzerinde bu gayretleri pekiştireceğiz."

"Yakın zamanda ABD Başkanı ile bir görüşmeniz ya da kendisinin Türkiye'yi bir ziyareti olabilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Olabilir. Şu anda randevu planımız kendisinden oldu. Bugünlerde olabilir." dedi.

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