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TBMM'de, 24 yıldır siyasetçileri tıraş ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

TBMM'de, 24 yıldır siyasetçileri tıraş ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 8 berberinden en tecrübelisi Ekrem Çalışçı (50), 24 yıldır milletvekillerinden bakanlara, liderlerden meclis başkanlarına siyasetçilerin saç ve sakal tıraşını yapıyor.

TBMM'de, 24 yıldır siyasetçileri tıraş ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 8 berberinden en tecrübelisi Ekrem Çalışçı (50), 24 yıldır milletvekillerinden bakanlara, liderlerden meclis başkanlarına siyasetçilerin saç ve sakal tıraşını yapıyor. Siyasilerle çalışmanın kendisine deneyim kazandırdığını söyleyen Ekrem Çalışçı, pek çok tecrübeli eski siyasetçinin hala meclise gelerek, kendisine tıraş olduğunu söyledi.
Ekrem Çalışçı, 1996 yılında TBMM'de berber olarak işe başladı. Çalışçı, ilk olarak dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'yi tıraş etti. 24 yıldır TBMM'deki berber salonunda çalışan Ekrem Çalışçı, geçen zamanda milletvekillerinden bakanlara, liderlerden meclis başkanlarına pek çok siyasetçinin saç ve sakalını tıraş etti.
'DEVLET BEY'İ TIRAŞ EDERKEN ÇOK HEYECANLANDIM'
Çalışçı, 24 yıldır kendisine devamlı gelen eski vekil ve bakanlar olduğunu, siyasilerle çalışmanın kendisine pek çok deneyim kazandırdığını söyledi. Çalışçı, "Giriş tarihim 1996. İlk başladığımda Meclis Başkanı Sayın Mustafa Kalemli idi. İlk tıraşı Kalemli’ye yaptım. Kendisi hala seneler geçmesine rağmen, tıraş için bana geliyor. Eski bakanlarımız var bana traş için gelen, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin. Bülent Bey’i 23 yıldır tıraş ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’yi tıraş etmek bana nasip oldu. Temel Karamollaoğlu geliyor. Kendisini tıraş ederken çok büyük keyif aldım. Devlet Bey ilk tıraşa gelirken, çok heyecanlandım, kendisi mükemmel bir insan. Heyecanlandığımı anlayınca beni motive etti" dedi.
'AMACIMIZ SADECE TIRAŞ ETMEK DEĞİL'
Çalışçı, tıraş sırasında siyasilerle sohbetler ettiklerini de söyleyerek şöyle konuştu:
"Bizim amacımız milletvekillerini rahatlatabilmek. Öncelikli görevimiz bu. Biz, siyasetçileri dinliyoruz. Genelde siyasilerle spor konuşuyoruz, siyaset de konuşuyoruz, futbol da konuşuyoruz, bir üniversite gibi burası. Dediğim gibi amacımız sadece tıraş etmek değil. Milletvekillerinin stresini almak, rahatlatabilmek çok farklı bir yer burası o anlamda."
'STRESLİ VEKİLLERİ ANLIYORUZ'
Tıraş sırasında istenmeyen kazaların da olabildiğini belirten Çalışçı, "Afyon Milletvekilimiz vardı Ahmet Koca. Tıraş ederken kendisini kestim. Böyle şeylerin olabileceğini söyledi, beni rahatlattı. Anlayışla karşıladı. Çok stresli milletvekillerini hemen anlıyoruz, hemen bir kahve ısmarlıyoruz, konuşuyoruz. Genel Kurul’dan gelince çok stresli olduklarını anlayabiliyoruz. Konuşarak rahatlatıyoruz. Çok özel anılarım var, ama özel olduğu için konuşamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Berber ile röp:
-Milletvekilinin traş olması
-Berber salonundan genel ve detay
Haber: Besti KARALAR- Kamera: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA)

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