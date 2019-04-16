HABER

TBMM'de, 24 yıldır siyasetçileri tıraş ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 8 berberinden en tecrübelisi Ekrem Çalışçı (50), 24 yıldır milletvekillerinden bakanlara, liderlerden Meclis başkanlarına siyasetçilerin saç ve sakal tıraşını yapıyor.

TBMM'de, 24 yıldır siyasetçileri tıraş ediyor

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 8 berberinden en tecrübelisi Ekrem Çalışçı (50), 24 yıldır milletvekillerinden bakanlara, liderlerden Meclis başkanlarına siyasetçilerin saç ve sakal tıraşını yapıyor. Siyasilerle çalışmanın kendisine deneyim kazandırdığını söyleyen Ekrem Çalışçı, pek çok tecrübeli eski siyasetçinin hala Meclise gelerek, kendisine tıraş olduğunu söyledi.
Ekrem Çalışçı, 1996 yılında TBMM'de berber olarak işe başladı. Çalışçı, ilk olarak dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'yi tıraş etti. 24 yıldır TBMM'deki berber salonunda çalışan Ekrem Çalışçı, geçen zamanda milletvekillerinden bakanlara, liderlerden Meclis başkanlarına pek çok siyasetçinin saç ve sakalını tıraş etti.
'DEVLET BEY'İ TIRAŞ EDERKEN ÇOK HEYECANLANDIM'
Ekrem Çalışçı, 24 yıldır kendisine devamlı gelen eski vekil ve bakanlar olduğunu, siyasilerle çalışmanın kendisine pek çok deneyim kazandırdığını söyledi. Çalışçı, "Giriş tarihim 1996. İlk başladığımda Meclis Başkanı Sayın Mustafa Kalemli idi. İlk tıraşı Kalemli’ye yaptım. Kendisi hala seneler geçmesine rağmen, tıraş için bana geliyor. Eski bakanlarımız var bana tıraş için gelen, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin. Bülent Bey’i 23 yıldır tıraş ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’yi tıraş etmek bana nasip oldu. Temel Karamollaoğlu geliyor. Kendisini tıraş ederken çok büyük keyif aldım. Devlet Bey ilk tıraşa gelirken, çok heyecanlandım, kendisi mükemmel bir insan. Heyecanlandığımı anlayınca beni motive etti" dedi.
'AMACIMIZ SADECE TIRAŞ ETMEK DEĞİL'
Tıraş sırasında siyasilerle sohbetler ettiklerini de ifade eden Ekrem Çalışçı, "Bizim amacımız milletvekillerini rahatlatabilmek. Öncelikli görevimiz bu. Biz, siyasetçileri dinliyoruz. Genelde siyasilerle spor konuşuyoruz, siyaset de konuşuyoruz, futbol da konuşuyoruz, bir üniversite gibi burası. Dediğim gibi amacımız sadece tıraş etmek değil. Milletvekillerinin stresini almak, rahatlatabilmek çok farklı bir yer burası o anlamda."
'STRESLİ VEKİLLEİ ANLIYORUZ'
Tıraş sırasında istenmeyen kazaların da olabildiğini belirten Çalışçı, "Afyon milletvekilimiz vardı Ahmet Koca. Tıraş ederken kendisini kestim. Böyle şeylerin olabileceğini söyledi, beni rahatlattı. Anlayışla karşıladı. Çok stresli milletvekillerini hemen anlıyoruz, hemen bir kahve ısmarlıyoruz, konuşuyoruz. Genel Kurul’dan gelince çok stresli olduklarını anlayabiliyoruz. Konuşarak rahatlatıyoruz. Çok özel anılarım var, ama özel olduğu için konuşamıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

TBMM'de, 24 yıldır siyasetçileri tıraş ediyor

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladıBakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Ivanka Trump’ın Etiyopya çıkarması sona erdiIvanka Trump’ın Etiyopya çıkarması sona erdi

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400'lerle ilgili flaş açıklama!

Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine mobbing iddiası

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

AK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.