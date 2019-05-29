TBMM'de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenlenecek

TBMM'de kanser başta olmak üzere birçok hastalığa neden olan tütün kullanımını bırakmaya teşvik etmek amacıyla 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliği gerçekleştirilecek.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, dünyada tütün kullanımı kontrolü konusunda farkındalık oluşturmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988'den bu yana farklı temalar belirlenerek gerçekleştiriliyor.

Bu yılın teması, küresel düzeyde akciğer sağlığının önemini, hastalıkların risklerini ve önleyici stratejileri vurgulamak amacıyla "akciğer sağlığı" olarak belirlendi.

Önlenebilir bir risk olan tütün kullanımı nedeniyle her yıl pek çok insan kanser başta olmak üzere akciğerleri etkileyen sorunlara bağlı olarak hastalanıyor ya da hayatını kaybediyor.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut tarafından yarın Meclis'te bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlik sırasında kurulacak standarda karbonmonoksit ölçümü yapılarak konuyla ilgili bilgi verilecek. Sigara ve sağlık konusunda broşür ve kitapçıklar ile akciğer sağlığı temalı tişört ve şapka dağıtılacak.

Programa, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ve Sivil Yaşam Derneği'nden gençler de katılacak.

