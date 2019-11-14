TBMM'de "7. Palamut Toplama Şenliği"

TBMM'de bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Palamut Toplama Şenliği"nde, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, daha sonra dikilmek üzere palamut topladı.

Meclis Kabatepe Parkı'ndaki etkinliğe, Sevgi Evleri Ekolojik Okul Programı'ndaki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve davetliler katıldı.

Çocukların palamut toplandığı etkinlikte konuşan Kumbuzoğlu, geleneksel hale gelen etkinliğe 2012'de start verdiklerini belirtti.

TBMM'nin 82 milyon insanın, dokuz siyasi partinin temsil edildiği, yılda bir milyon vatandaşın misafir olduğu bir yer olduğuna işaret eden Kumbuzoğlu, bugün de önemli bir faaliyet gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Hz. Peygamberin de "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." diyerek ormanın, doğanın önemini vurguladığını anlatan Kumbuzoğlu, TBMM'nin de ormana, doğaya verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Kumbuzoğlu, geçtiğimiz günlerde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği kapsamında bu bölgeye sembolik olarak 11 fidan dikildiğini vurguladı.