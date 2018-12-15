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TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'sokağa çağrı' gerginliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 22:10 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, 'sokağa çağrı' gerilimi yaşandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, 'sokağa çağrı' gerilimi yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, CHP'li Altay ile AK Parti'li Zengin tartıştı. CHP'li Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir' sözlerini anımsatarak, "Kimsenin kişisel avukatlığını yapmayız tabii ama demokrasiyi savunmak, herkesin, 81 milyonun, AK Parti'li, HDP'li, CHP'li, MHP'li herkesin hukukunu savunmak da bizim işimiz" dedi.
Bunun üzerine söz alan AK Parti'li Özlem Zengin, "Burada demokratik olarak eğer varsa tepkisi zaten ortaya koyacaktır. Sokağa da çıkabilir, bunun da yöntemleri bellidir. Sokağa çıkmayla alakalı daha evvel Gezi'den yola çıkarak özel bir kampanya yapmak, özel bir kampanyanın parçası olarak medyada, basında sokak kışkırtıcılığı yapmak ile demokratik hakkı kullanmayı ayırt etmek gerekiyor" diye konuştu.
ALTAY: SOKAK OLMASAYDI 15 TEMMUZ BAŞARILI OLURDU
CHP'li Altay ise Türk milletinin demokrasi aşığı olduğunu belirterek, "Eğer sokak olmasaydı bugün, Allah'ım esirgesin, 15 Temmuz başarılı olurdu. Ne diyorsunuz siz? 15 Temmuz'u engelleyen sokaktır, bu millettir. 15 Temmuz neydi? Bir demokrasi talebiydi. Sokağa iki şey için çıkılır ya demokrasiyle ilgili bir talebiniz vardır ya ekonomiyle ilgili bir talebiniz vardır. Sokağa başka türlü zaten çıkılmaz. Vandalizme, kırmaya, yakmaya, dökmeye şiddete karşıyım, bunların hiçbirini meşru saymam, yapanın kusurunu bulurum, ayıplarım; ama 'Hak istiyorum, zam istemiyorum' diye sokağa çıkana 'terörist' yaftası yapıştırmak bu millete ve bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir ve biraz da ahlaksızlıktır" dedi.
ZENGİN: SİZ İNSANLARI SOKAKTA TERÖRE ÇAĞIRIYORSUNUZ
Özlem Zengin ise "Diyorsunuz ki: 'Sokağa çıkan insanlar 15 Temmuz'da vatanı kurtardı.' Amenna. Peki, kimin davetiyle çıktılar sokağa? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle çıktılar. Şunu görmemiz lazım. Daha evvel Türkiye'de bunun bir örneği yok. Siz 1960'da darbecileri sokağa çağırdınız. Adnan Menderes'le ilgili yapılanları Türkiye unutmadı daha. Bunların hepsi hafızamızda. O sebeple siz insanları sokakta teröre çağırıyorsunuz, Gezi'de olduğu gibi, terör yapmaya çağırıyorsunuz" diye konuştu.
ALTAY: HAK, HUKUK İÇİN SOKAĞA ÇIKANA ‘TERÖRİST’ DİYEN ALÇAKTIR
Engin Altay ise kürsüye çıkarak şunları söyledi:
"CHP'nin resmi görüşü olarak söylüyorum, CHP açısından 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle 12 Eylül 1980 darbesi aynıdır. Yine, 12 Mart 1971 muhtırası ile 28 Şubat 1997 muhtırası aynıdır. Resmi görüşümüzü söylüyorum, hiçbir CHP'li bunun aksini iddia edemez. Sayın mevkidaşım, aç, meclis tutanaklarına bak, Engin Altay bunu 8 sene önce söylememişse siyaseti bırakırım, yazıklar olsun, tutanaklara bakın. Ve 27 Nisan elektronik muhtırası da 15 Temmuz kadar adi ve alçak bir girişimdir. Ama biz 27 Nisan elektronik muhtırasını verenlere sonra Erdoğan'ın neler verdiğini de biliyoruz. Anladın mı? Sokağa terörü ve teröristi çağıran alçaktır, namerttir, şerefsizdir; ama hak, hukuk, adalet için sokağa çıkan herkese ‘terörist’ diyen de alçaktır, namerttir."

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