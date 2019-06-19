TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Başkanı Alia Hatoug Bouran, terörizmin sınırları, dini ve kimliği olmadığını belirterek, "Bu yüzden AKDENİZ-PA'nın tüm üyeleri olarak beraber çalışmayız. Terörizm eşittir İslam diye bir şey söylenmesi mümkün değil. Dinimiz son derece güzel, harika bir din. Bütün dünya da bunun farkında." dedi.

AKDENİZ- PA'nın "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik İlişkisi" konusunda, iki gün sürecek toplantısı TBMM'de başladı.

Bouran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Parlamenter diplomasinin en önemli konulardan birini konuşacaklarını belirten Bouran, toplantının başlığının önemine işaret etti. "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik İlişkisi" başlıklı toplantının, yoğun göç alan Türkiye'nin yaptığı büyük ve başarılı çalışmaları görmelerine de fırsat vereceğine dikkati çeken Bouran, bu çalışmaların, umutsuzluk ve yoksulluk içindeki insanlara yardım eli uzatmak olduğunu vurguladı.

Bu konunun, ulusal, bölgesel değil küresel olduğunun altını çizen Bouran, mültecilerin sorunları olduğunu, Avrupa'nın da mültecilerle ilgili kendi sorunlarının bulunduğunu söyledi.