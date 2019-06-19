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TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

AKDENİZ-PA Başkanı Alia Hatoug Bouran: - "Terörizmin sınırları, dini, kimliği yok" - "Terörizm eşittir İslam diye bir şey söylenmesi mümkün değil. Dinimiz son derece güzel, harika bir din. Bütün dünya da bunun farkında"

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Başkanı Alia Hatoug Bouran, terörizmin sınırları, dini ve kimliği olmadığını belirterek, "Bu yüzden AKDENİZ-PA'nın tüm üyeleri olarak beraber çalışmayız. Terörizm eşittir İslam diye bir şey söylenmesi mümkün değil. Dinimiz son derece güzel, harika bir din. Bütün dünya da bunun farkında." dedi.

AKDENİZ- PA'nın "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik İlişkisi" konusunda, iki gün sürecek toplantısı TBMM'de başladı.

Bouran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Parlamenter diplomasinin en önemli konulardan birini konuşacaklarını belirten Bouran, toplantının başlığının önemine işaret etti. "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik İlişkisi" başlıklı toplantının, yoğun göç alan Türkiye'nin yaptığı büyük ve başarılı çalışmaları görmelerine de fırsat vereceğine dikkati çeken Bouran, bu çalışmaların, umutsuzluk ve yoksulluk içindeki insanlara yardım eli uzatmak olduğunu vurguladı.

Bu konunun, ulusal, bölgesel değil küresel olduğunun altını çizen Bouran, mültecilerin sorunları olduğunu, Avrupa'nın da mültecilerle ilgili kendi sorunlarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin cömert bir şekilde 3,6 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığına işaret eden Bouran, başka ülkelerde de çok sayıda mültecinin bulunduğunu belirtti. Bouran, mültecilerin Türkiye, Ürdün gibi ülkelerde, her şehirde, kasabalarda, köylerde olduğunu dile getirerek mülteci sorunuyla başa çıkmaları için bütüncül yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Mültecilerin ülkelerine dönmesinin siyasilerin söylemleriyle değil, mültecilerin kendi kararıyla mümkün olduğunu vurgulayan Bouran, "Kendi kendine karar verirler. O noktaya ulaşmak için 'Güvende olacak mıyım, çocuklarım okul bulacak mı, çocuklarım insanoğluna yakışır yaşama kovuşacak mı?' sorusuna yanıt vermek gerekir. Bu cevaplar tatminkarsa o mülteci gönüllülük esasına göre dönecektir. Gönüllülük, istek esasına göre ele alınacak, ev sahipliği yapan tüm ülkeler bu şekilde davranacaktır." diye konuştu.

-"İsrail-Filistin çatışması"

Bouran, İsrail-Filistin sorununa değinerek, bu çatışma çözülmeden, uyum, barış içinde yaşayamayacaklarını söyledi. Filistin devletinin Ortadoğu'nun parçası olması gerektiğinin altını çizerek insanlık onuruna yakışır yaşama hakkının benimsenmesi gerektiğini, bu şekilde doğru istikamette, hep beraber hareket edebileceklerini dile getirdi.

Terörizmin sınırları, dini, hiçbir şekilde kimliği olmadığına işaret eden Bouran, AKDENİZ-PA üyeleri olarak bu yüzden hep beraber çalışmaları gerektiğini vurguladı. Bouran, radikal düşünceyle ancak bu şekilde mücadele edebileceklerinin altını çizerek, "Terörizm eşittir İslam diye bir şey söylenmesi mümkün değil. Dinimizle alakası yok. Dinimiz son derece güzel, harika bir din. Siyaset aracı olmaktan uzak olmalı. Bütün dünya da bunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

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Akdeniz Parlamenter Asamblesi AKDENİZ-PA TBMM

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