TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, göç sorunuyla insanlığın bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Sığınmacı, göç konusu bir sorun olarak lanse ediliyor. Bir sorunsa, sığınmacılar asla sorunun kaynağı değil, mağdurudur." dedi.

AKDENİZ PA'nın TBMM'de düzenlediği, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantının 2. oturumu, "Türkiye'nin Mülteci ve Sığınma Politikası: Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında yapıldı.

İkinci oturumun moderatörlüğünü yürüten Atay Uslu, göçün yalnızca güvenlik boyutunun olmadığını, sosyal, kültürel, fırsat, kriz boyutlarının bulunduğunu anımsattı.

Uslu, göçmenlerin suça karışma oranının yerlilere göre daha az olduğunu, bunun Türkiye'de de geçerli olduğunu ifade etti.

Göçün tek başına iyi ya da kötü bir olay olmadığını dile getiren Uslu, göçün iyi yönetilmesi halinde fırsatlar da doğurduğunu anlattı.

Türkiye'de 4,8 milyon göçmenin bulunduğunu, bunlardan 3,6 milyonun Suriyeli, diğerlerinin de farklı ülkelerden gelen sığınmacılar olduğunu aktaran Uslu, "Bu kadar yoğun göçmenin olduğu Türkiye'de kamplarda sığınmacı çok az sayıda, yüzde 90’ı kampların dışında, şehirde yaşıyor." ifadesini kullandı.