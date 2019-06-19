TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra Afrin ve İdlib'de 362 noktada insani yardım faaliyeti yürütüldüğünü, Fırat Kalkanı Bölgesinde 285 noktada faaliyetlerde bulunulduğunu belirterek, "Toplamda 1 milyar 140 milyon dolarlık Suriye'ye yardımımız oldu. Bu sadece sınır ötesinde yaptığımız." dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (Akdeniz PA) "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantının 2. oturumu, "Türkiye'nin mülteci ve sığınma politikası: Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında yapıldı.

Taşdelen, buradaki sunumunda, uluslararası göçmen sayısının 258 milyona ulaştığını, uluslararası göçmen sayısının 2000-2019 yılları arasında yüzde 50'den fazla artış gösterdiğini belirtti.

En çok göç veren kıtanın Asya olduğuna işaret eden Taşdelen, en fazla ev sahipliği yapan ülkenin ise Türkiye olduğunu söyledi.

2018 yılı verilerine göre Almanya'nın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ilk 5 ülke arasında bulunduğunu kaydeden Taşdelen, verilere göre, yer değiştirenlerin yüzde 80'inin, yakın ülkeler tarafından misafir edildiğine işaret etti.