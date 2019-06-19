TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, okul öncesine gidemeyen Suriyeli çocuklara yönelik 9 haftalık yoğun bir program başlatacaklarını belirterek, "20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, şarkılar söyleyecekler. Türkçeyi öğrenecekler. İlkokul öncesi sınav yapacağız." dedi. Denemeç, AKDENİZ-PA'nın "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantının 2. oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 4,7 milyon mülteciden 3,6 milyonunun Suriyeli olduğunu söyledi. Son 4 yılda, her yıl 120 bin bebek doğduğunu, bu mültecilerin yakın gelecekte okullaşma için çok büyük yük anlamına geldiğini ifade eden Denemeç, mülteci çocukların yüzde 33'ünün okul öncesi eğitim aldığını kaydetti. Denemeç, ilkokulda yaklaşık yüzde 95 olan bu oranın, yaş ilerledikçe çocukların aile bütçesine destek sağlamaları nedeniyle düştüğünü anlattı. Okul dışında kalan çocukları eğitim sistemine dahil etmeye çalıştıklarını dile getiren Denemeç, bu çocukların mülteci kamplarında, çadırlarda değil Türk çocuklarıyla aynı okullarda, aynı sıralarda ders gördüğünü belirtti.

- "Yeni okullara ihtiyaç var" Denemeç, Kilis'te 100 bin Türk, 100 bin Suriyeli yaşadığını, sınıf büyüklüklerinin arttığını, bu nedenle vardiyalı eğitim yaptıklarını, bunun bir yük olduğunu ifade etti. Gaziantep ve Hatay'da yeni okullara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Denemeç, yeni okul inşa etme çalışmalarının zaman aldığını söyledi. Sosyal uyum yakalamaya, okul öncesi eğitim vermeye çalıştıklarını anlatan Denemeç, entegrasyon için okul öncesi eğitimin önemine işaret etti. Denemeç, birkaç hafta sonra yeni bir program başlatacaklarını açıklayarak, okul öncesine gidemeyen çocuklara yönelik 9 haftalık çok yoğun bir eğitim vereceklerini, bunu Türk çocuklarla birlikte yapacaklarını bildirdi. Suriyeli çocukların yaz okulunda Türk arkadaşlarıyla bir araya geleceğini, Türkçe öğreneceğini ifade eden Denemeç, "İlkokul öncesi bu çocuklar için güzel deneyim olacak. 20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, bir araya gelecekler, aynı öğretmenlerden ders görecekler. 9 hafta sonrasında bu çocuklar hazır olacak. İlkokul öncesi sınav yapacağız, ilköğrenim boyunca bu çocukları takip edeceğiz, gözlemleyeceğiz. 9 haftalık eğitim alan çocuklar ile alamayanlar arasında fark varsa bu eğitime devem edeceğiz." diye konuştu.