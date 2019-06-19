TBMM'de Akdeniz Parlamenterler Asamblesi toplantısı

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriye krizinin başından beri Türkiye'de 415 binden fazla bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi. Akdeniz PA'nın "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantının 2. oturumu, "Türkiye'nin mülteci ve sığınma politikası: Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Suriye'de Türkiye olmadan çözümün mümkün olmadığını, Türkiye'nin Suriye'de çok önemli, değerli sorumluluğu bulunduğunu anlattı. Özşavlı, Türkiye'nin dünya barışı için çalıştığına işaret ederek, Türkiye'nin sınırları güvenli olursa Batı'nın da sınırlarının güvenli olacağını belirtti. Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Özşavlı, Türkiye'nin bir köprü görevi gördüğünü, Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin önem taşıdığını kaydetti. Özşavlı, "Avrupa'nın güvenliği bugün Türkiye'den başlıyor." dedi. Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, 2017'de Türkiye'de yaklaşık 4,2 milyon yabancı sayısının 2018'de 4,7 milyona, şu anda ise 4,9 milyona ulaştığını belirterek, Türkiye'nin transit bir ülke olmasının yanı sıra siyasi istikrar ve ekonomik gelişmeler nedeniyle hedef ülke durumuna geldiğini anlattı.

Ayaz, göç, göçmenler konusunun var olmaya devam edeceğini dile getirerek, göç konusunda uluslararası toplumun duyarlılığının yeterli düzeyde bulunmadığına işaret etti. Ayaz, kısa süreli çözümlerle, göçün dışsallaştırılmasıyla, göçmenlerin sınırlardan uzak tutulması, sınır güvenliklerinin geliştirilmesi, dikenli tellerle, sınır duvarlarının yükseltilmesiyle göçün önlenebileceği gibi yanlış bir anlayışın hakim olduğunu söyledi. Ayaz, tarihin, kendilerine göçün bu şekilde engellenmesinin mümkün olmadığını gösterdiğini dile getirerek, tarih boyunca inşa edilen bu duvarların bir şekilde aşıldığını anlattı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasının göçü engellemediğini, göçmenlerin hayatlarını yollarda kaybetmelerine neden olduğunu belirten Ayaz, uluslararası toplumdan en önemli beklentilerinin uzun soluklu çözümlere odaklanılması, özellikle Suriye bağlamında bir şekilde siyasi çözümün gerçekleşmesi, başta Türkiye'de olmak üzere civar coğrafyadaki Suriyeli göçmenlerin evlerine dönüşlerinde güvenli ortamın sağlanması, düzensiz göçe kaynaklık eden Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerdeki sorunlara uzun soluklu çözümler bulunması gerektiğini söyledi.

Göç ve güvenliğin iç içe kavramlar olduğuna dikkati çeken Ayaz, Suriye krizinin başlangıcından bu güne kadar 74 binden fazla yabancıya giriş yasağı koyduklarını bildirdi. Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle çatışma bölgelerine seyahat edeceği değerlendirilen hem ülkemizin istihbarat birimlerinin değerlendirilmesi hem de diğer ülkelerin istihbarat birimlerimlerimizle paylaştığı bilgiler ışığında... 7 bin 300'den fazla yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Bu konuyla ilgili olarak güvenlik birimlerimizin çalışmaları devam ediyor. Uluslararası topluma yönelteceğimiz bir eleştiri şu olabilir: Yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesi konusunda her zaman istediğimiz desteği tüm ülkelerden alamamaktayız. Bu konuda istihbarat paylaşımı çok önemli. Çünkü bütün ülkeler, ülkelerindeki radikalleri genel olarak biliyorlar. Bu kişilerin bilgilerinin bizimle paylaşılması, ülkemize giriş yasaklarının konulması, seyahatlerinin engellenmesi önemli. Bu süre içinde çok fazla kişiler seyahat ettikten, Suriye'ye ulaştıktan sonra bizimle paylaşılan istihbarata şahit olduk. Önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliğinin gerçekleşmesini ümit ediyoruz."