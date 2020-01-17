TBMM’de akıllı ajanda dönemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine çevre dostu akıllı ajanda hediye etti. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yenilebilir defterin Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bir çalışma olduğunu ve ülke geneline yaygınlaştırıldığında bir yılda 10 milyar lira tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekillerine hediye ettiği çevre dostu akıllı uygulamalar içeren ajanda ile ilgili geleceğin veri depolama, kaydetme ve saklama teknolojisinin eşiğinde bulunduklarını söyleyerek, Şentop’un milletvekillerine 100. yıl anısına ajandayı hediye ettiğini ifade etti. Özkan, ”100. yılında teknolojiye ayak uydurmuş Türkiye Büyük Millet Meclisinin çağa uygun veri depolamada, saklama, özellikle doğayı koruma noktasında yeni bir teknolojiyi Millet Meclisinde sunulmuş olmasıdır” dedi.

Özkan şöyle konuştu:

“Sadece defteri milletvekillerimiz kullanırsa, sadece defter ve kalemden yıllık tasarruf çok ciddi rakamlara çıkıyor. Buradaki kullanımı bütün ülke geneline yaygınlaştırdığımız zaman bir yıl boyunca bütün öğrencilerin kullanmadığı defterden 10 milyar lira gibi tasarrufa ulaşmış olacağız. Yenilebilir defter Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın milletvekillerimize sunduğu imkan olarak bu noktada Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bir çalışma.”

Özkan, ajandaların barkod numaralarıyla dijital uygulaması olduğunu belirterek, “Bu uygulama defter yazıldıktan sonra her bir sayfa dijital olarak uygulamaya indirilecek, arkasından defter bir yıl sonra bittiğinde elektronik olarak yazılmış olan, akıllı telefonlarda saklandıktan sonra mikrodalga fırına konmak suretiyle defterdeki yazılar uçuyor ve yeniden defter boş gibi kullanılabilecek. Yazıyoruz, akıllı telefonumuza aktarıyoruz, barkod numaralarından bir sayfaya istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Sene sonu geldiğinde bu defteri mikrodalga fırına koymak suretiyle tekrar hiç kullanılmamış hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

