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TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 20:45 | Son Güncelleme

SANATÇILAR Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında gerginliğe yol açtı.

SANATÇILAR Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında gerginliğe yol açtı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti'li Sadi Bilgiç başkanlığı’nda, Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin başında, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti'li Milletvekilleri tarafından verilen yasa teklifini eleştirerek, "Bu teklif açıkça seçimlere müdahaledir. TBMM Başkanı Binali Yıldırım henüz açıklanmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gibi davranıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere şimdiden şaibe karışıyor" dedi.

'SEÇİM RÜŞVETİ'
Teklifin bir seçim rüşveti olduğunu söyleyen Bekaroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezalarının uygulanmaması, ödeyenlere iade edilmesini öngören maddesini hatırlatarak, bununla ilgili düzenlemelerin neden şimdiye kadar yapılmadığını sordu. CHP’li Bekaroğlu, teklifi 'seçim rüşveti, seçim hediyesi' olarak niteledi.

METİN AKPINAR'A SORUŞTURMA TARTIŞMASI
Komisyonda, HDP’li Garo Paylan, bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle Metin Akpınar'ın, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla apar topar gözaltına alındığını savunarak, "O video bir demokrasi çağrısıdır. Metin Akpınar bir uyarı yapmıştır" dedi. Garo Paylan’ın sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Uyarı yok, talep var talep" dedi. CHP ve HDP’li milletvekillerinin Metin Akpınar’ı savunan sözleri, AK Partili milletvekillerinin tepki göstermesine neden oldu.

'DARBEYİ SAVUNAMAZSINIZ BURADA'
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in "Mecliste, bu çatı altında böyle konuşmanızı esefle kınıyorum. Biz neredeyiz? Bu konuşmayı nerede yapıyorsunuz? Milletin Meclisinde demokrasiyi savunacağınız yerde konuştuğunuz şeylere bakın. Meclisimizde çok talihsiz bir an. Darbeyi savunamazsınız burada" sözlerine karşılık Paylan da, "Sanki bu ülkede hiç darbe olmamış, hiç darbe girişimi olmamış gibi konuşuyoruz. Lanet olsun darbelere. Metin Akpınar'ın konuşmasını dikkatle dinleyin" diye konuştu.

'İKİSİNİ DE KINIYORUM'
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu da "Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum; ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu mahkemeye gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum" dedi.

Tartışmalar milletvekilleri arasında devam edince, Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç toplantıya ara verdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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