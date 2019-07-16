TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin, bölücü terör örgütünün araziye döşediği patlayıcıya basarak hayatlarını kaybetmesi konuşuldu. Siyasi partilerin temsilcileri, PKK’yı lanetledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Meclis Başkan Vekili Levent Gök başkanlığında toplandı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan, "Birisi 4 yaşında, birisi 8 yaşında, iki kardeş, PKK'nın yola tuzakladığı mayına bastılar ve hayatlarını kaybettiler iki yavru. Her dem barış güzellemeleri yapan, insan haklarından bahseden, evlat sevgisinden bahseden, çiçek-böcekten hiç ayrılmayan PKK seviciler nasıl bir tepki verecek, onu merak ediyorum. Buradan, milletimizden de rica ediyorum; lütfen bunların tepkilerini takip edin. Sonra, onların insanlıktan, barıştan bahseden sözlerini alın, suratlarına çalın" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: LANETLİYORUM

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da, "Bu kadar vahşiyane eylemleri yapan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Çoluk çocuk demeden tüm vatandaşlarımızın hayatına kasteden, kundaktaki bebeğe kurşun sıkan PKK terör örgütünü ve bunlara destek veren yerli iş birlikçileri ile destek veren yabancı ülkeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum" diye konuştu.