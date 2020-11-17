TBMM'de Azerbaycan tezkeresi kabul edildi

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de şiddetlenen çatışmaları sona erdirmek için Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşma, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulmasını da içeriyor. Tezkerenin kabul edilmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bu Ortak Merkez'de faaliyetlerde bulunmasının önü açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis'e gönderilen tezkerede Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında ateşkes sağlanması ile birlikte oluşturulacak gözlem merkezinde Türk askerlerinin de görev yapması öngörülüyor.

Azerbaycan'da oluşturulacak ortak gözlem merkezine asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oy çokluğu ile kabul edildi. Tezkere AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile geçti. HDP ise tezkereye ret oyu verdi.

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Engin Altay da Azerbaycan için, "kardeşlerimiz" ifadesini kullandı. Altay, CHP olarak tezkereye olumlu oy kullanacaklarını kaydederek, "Azerbaycan'da diş ağrırsa biz de baş ağrır. Oraya asker gönderme konusunda Meclis'te güçlü bir mutabakat olduğunu görüyoruz ve bunu dünyaya gösteriyoruz" diye konuştu. MHP ve İYİ Parti grupları da tezkere destek verirken, HDP tezkereye ret oyu verdi.

HDP'den ret açıklaması

HDP Grubu adına konuşan Tülay Hatımoğulları Oruç, "Biz dış siyasette diyalog, barış ve siyasi yöntemlerle çözüm konusundaki ısrarın ikinci plana atılmaması konusundaki kararlılığımızı hep ifade ettik" sözleriyle tezkereye ret oyu vereceklerini söyledi.

Tezkere metninde, Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yapmasının "16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' uyarınca" Türkiye'nin taahhütlerine uygun olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra bu görevin "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı. Tezkere bir yıl süreyle geçerli olacak.

DW,DHA/JD,TY

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