TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - Meclisin yaklaşık iki ay sürecek bütçe maratonu, 2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifinin 23 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmasıyla başlayacak.

TBMM Genel Kurulu ile ihtisas komisyonlarının gündemi bu hafta da yoğun olacak.

Bu çerçevede, üç maddelik Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, yarın Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek.

Teklifle; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi oluyor, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği sona eriyor. Genelkurmay 2. Başkanı yerine, Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet Üyesi olarak belirleniyor.

Teklif, komisyondaki müzakerelerin ardından TBMM Genel Kurulunda müzakere edilerek yasalaştırılacak.

Genel Kurul'da 23 Ekim Salı günü, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 üyenin iki katı olan 10 adayı seçerek TBMM Başkanlığına bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için de seçim yapılacak.