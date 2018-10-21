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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Meclisin yaklaşık iki ay sürecek bütçe maratonu başlıyor - 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 23 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak

COŞKUN ERGÜL - Meclisin yaklaşık iki ay sürecek bütçe maratonu, 2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifinin 23 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmasıyla başlayacak.

TBMM Genel Kurulu ile ihtisas komisyonlarının gündemi bu hafta da yoğun olacak.

Bu çerçevede, üç maddelik Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, yarın Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek.

Teklifle; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi oluyor, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği sona eriyor. Genelkurmay 2. Başkanı yerine, Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet Üyesi olarak belirleniyor.

Teklif, komisyondaki müzakerelerin ardından TBMM Genel Kurulunda müzakere edilerek yasalaştırılacak.

Genel Kurul'da 23 Ekim Salı günü, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 üyenin iki katı olan 10 adayı seçerek TBMM Başkanlığına bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için de seçim yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda ayrıca, 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesi ve fındık üreticilerinin sorunları hakkında verilen önergeler görüşülerek Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

- Bütçe mesaisi başlıyor

Meclis'in, yaklaşık iki ay sürecek bütçe maratonu bu hafta başlıyor.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 23 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak.

Bütçe teklifinin komisyondaki maratonu, 22 Kasım Perşembe günü sona erecek. Teklif, aralık ayında da Genel Kurul'da ele alınacak.

KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 24 Ekim Çarşamba günü Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünün; 25 Ekim Perşembe günü ise Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 24 Ekim günü basına kapalı toplanacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ise aynı gün gerçekleştireceği toplantıda, 26. Yasama Döneminde kurulan, "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi" Alt Komisyonu taslak raporunu görüşecek, alt Komisyonların kurulmasına dair önerileri ele alacak.

Dilekçe Komisyonu, 25 Ekim günü toplanacak. Toplantıda, Başkanvekili seçimi yapılacak, komisyonun çalışma usulüne ilişkin kararlar alınacak ve alt komisyonlar oluşturulacak.

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