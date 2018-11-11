TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - Meclisin yoğun mesaisini sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif ile 2019 yılı bütçesi oluşturacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, TEB'in yanı sıra SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek.

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, alım ve satımını yapanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve savcılığa sevk edilecek, savcılık adli işlemleri yerine getirecek.