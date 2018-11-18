TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - Plan ve Bütçe Komisyonunun 2019 yılı bütçe mesaisi sona erecek. Bütçe, aralık ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Genel Kurulda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, milletvekili ile mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

Teklif, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkanı ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de seçilemedikleri takdirde görevlerine dönmesini öngörüyor.

Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

Teklife göre, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak.

Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.