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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Meclis Genel Kurulunun bütçe mesaisi yarın başlıyor - Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yarın gerçekleştirilecek - Cumhurbaşkanlığı ve TBMM ile Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Adalet, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı, Milli Eğitim, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek

COŞKUN ERGÜL - TBMM Genel Kurulunun bütçe mesaisi yarın başlıyor.

Genel Kurulun yarından itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün sürecek 2019 yılı bütçe mesaisi başlayacak.

TBMM Genel Kurul, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı için günlük programın tamamlanmasına kadar çalışacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yarın yapılacak.

2019 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda bu haftaki görüşme takvimi şöyle:

11 Aralık Salı Birinci Tur: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı.

12 Aralık Çarşamba İkinci Tur: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

13 Aralık Perşembe Üçüncü Tur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

14 Aralık Cuma Dördüncü Tur: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu.

15 Aralık Cumartesi Beşinci Tur: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversiteler (125 bütçe)

16 Aralık Pazar Altıncı Tur: İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım yönetecek

Genel Kurul, yarın saat 13.00'te, diğer günlerde ise saat 11.00'de toplanacak.

TBMM Genel Kurulunu, yarın Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek.

2019 yılı bütçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunacak. Bütçenin tümü üzerinde AK Parti Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grubu adına Genel Başkan ve Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Grubu adına Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grubu adına ise Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan konuşacak.

Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşma yapacağı bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin lehte, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise aleyhte şahısları adına görüşlerini açıklayacak.

Bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmaların ardından maddelerine geçilmesinin oylaması yapılacak.

- Hükümet ve gruplar birer saat konuşacak

Bütçenin tümü üzerinde Yürütme adına yapılacak sunuş konuşması, süreye tabi tutulmaksızın yapılacak. Bütçenin tümü üzerinde beş siyasi parti grubu ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar birer saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek), kişisel konuşmalar ise 10'ar dakika olacak.

Bakanlıklar ve kamu idareleri üzerindeki bütçe görüşmelerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar birer saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek), kişisel konuşmalar ise 5'er dakika olacak.

Bütçe görüşmelerinde her tur için soru-cevap işlemi 10 dakika soru, on dakika cevap olmak üzere 20 dakika olarak gerçekleştirilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 11 Aralık Salı günü Komisyon Başkanvekili seçimi için toplanacak.

KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.

Komisyon; 12 Aralık Çarşamba günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, 13 Aralık Perşembe günü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TTA Gayrimenkul A.Ş. (1.1.2016-21.10.2016) ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ. Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

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