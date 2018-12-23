HABER

TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 11:45 | Son Güncelleme

Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak - TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’daki kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de Genel Kurulda görüşülecek

COŞKUN ERGÜL - Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.

Komisyon ve TBMM Genel Kurulu olmak üzere yaklaşık iki ay süren görüşmelerin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını kabul eden Meclis, ara vermeden çalışmalarına bu hafta da devam edecek.

Meclisin yoğun gündemini; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden kaçak geçenlere kesilen para cezalarının uygulanmamasını ve gelecek yıl trafik cezalarının artırılmamasını öngören 10 maddelik teklif oluşturacak.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Teklif, komisyon müzakerelerinin ardından 26 Aralık Çarşamba günü, Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklife göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen, 2 Kasım 2016'dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar da 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 31 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde; emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanununca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi, 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara yeniden imkan tanınıyor.

Bu borçlular, ödemeleri gereken tutarları, zam ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla, yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

TBMM Genel Kurulunda, 25 Aralık Salı günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali için gerekli olan düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldıSoylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı
Bakan Soylu: Harekatların ardından 291 bin 790 Suriyeli geri döndü (2)Bakan Soylu: Harekatların ardından 291 bin 790 Suriyeli geri döndü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Afganistan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü NATO TBMM Genel Kurulu tbmmde bu hafta trafik cezaları

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı

Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Ödül töreninde duygusal anlar! Görür görmez öptü

Ödül töreninde duygusal anlar! Görür görmez öptü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.