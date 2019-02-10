TBMM'de bu hafta

SİNAN USLU - Meclis, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içinde kalması, akaryakıt kaçakçılığına yüksek cezalar verilmesi gibi önemli düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek. TBMM Genel Kurulu, 52 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni 11. maddeden itibaren görüşecek. İki bölümden oluşan teklife göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınacak. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek. Ruhsat sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek, tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ancak Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ticari veya sınai faaliyette bulunabilecek.

Altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'i alınmayacak. Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. Yerli üreticilerin Türkiye'de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları sağlanarak yerli üretimin artmasına katkıda bulunulacak. 26 API gravitesi altındaki petroller için yakın coğrafyada bulunan ağır petrolleri tarif etmekte kullanılan "Arap Heavy" petrolü yerine hem her zaman ulaşılabilir olması hem de fiyat dalgalanmalarında daha dengeli davranması sebebiyle "Ras Gharib" Petrol Piyasası Kanunu kapsamına alınacak. Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiillere yüksek cezalar verilecek. Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan şirketler, para cezasından önce ihtar edilecek. İhtara rağmen aykırı durumunu gidermeyenlerin işleri geçici olarak durdurulacak, devamında düzeltmeyenlere ise para cezası uygulanacak.