TBMM'de bu hafta

YILDIZ AKTAŞ - TBMM Genel Kurulu, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim nedeniyle verilen 2 aylık aranın ardından 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak.

Yerel seçim dolayısıyla 24 Şubat Pazar günü çalışmalarına ara veren Genel Kurul, Meclisin 99'uncu açılış yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenecek ilk tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak, törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıtkabir'de yapılacak törenlerde de çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Özel Defter imzalanacak. Daha sonra, Birinci Meclis'te anma töreni gerçekleştirilecek.

Meclisin 23 Nisan 1920'de açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada bir konuşma yapacak.

Özel Defter'in imzalanacağı törenlerde, Ankara Kulübü Derneği seymenleri bir gösteri sunacak.