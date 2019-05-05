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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Meclis Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler görüşülecek - Vakıflar Haftası açılış töreni bu yıl TBMM'de yapılacak

TBMM Genel Kurulunda gündemdeki uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler ele alınacak.

Genel Kurul, 7 Mayıs Salı günü çalışmalarına başlayacak. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri, Genel Kurulda görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma'ya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Nijer Arasında Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülmüş, tekliflerin maddeleri kabul edilmiş, tümünün oylaması yapılmamıştı.

- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu toplanacak

İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu 8 Mayıs Çarşamba günü toplanacak. Komisyon toplantısında, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulama sonuçları ile ilgili analiz (sorunlar ve çözüm önerileri), kadına ve aile içi şiddet mağdurlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirlerin etkinliğinin artırılması" konusu ele alınacak.

Vakıflar Haftası açılış töreni bu yıl TBMM'de yapılacak. Her yıl bir temayla kutlanan Vakıflar Haftası, bu yıl "Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" temasıyla 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.

Programın açılışı yarın Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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