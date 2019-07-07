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TBMM’de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

TBMM'nin gündemini bu hafta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasını öngören yasa teklifinin görüşmeleri oluşturacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM'nin gündemini bu hafta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasını öngören yasa teklifinin görüşmeleri oluşturacak.
TBMM Genel Kurulu’nda, Salı günü, 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan ve geçen hafta komisyondan geçen yasa teklifinin görüşmeleri başlanacak. Düzenleme ile; Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının, ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.
GRUP TOPLANTILARI
Aynı gün CHP, İYİ Parti ve HDP liderleri Meclis grup toplantılarında konuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı programı nedeniyle AK Parti bu hafta grup toplantısı yapmayacak. MHP'nin grup toplantısının yapıp yapmayacağı ise henüz belli olmadı.
KOMİSYONLAR
Hafta içinde, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları inceleme, Bilişim Teknoloji Bağımlılığını Araştırma komisyonları da çalışmalarını sürdürecek. Bir değişiklik olmazsa; çeşitli kanunların yer alacağı yeni bir torba teklifinin de bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. AK Partili milletvekillerinin imzası ile sunulacak teklifin içeresinde ekonomik düzenlemeler ağırlıkta olacak.

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