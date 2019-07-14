TBMM'de bu hafta

SİNAN USLU - TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yarın özel gündemle toplanacak.

Genel Kurul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel görüşme yapılması için yarın saat 14.00'te toplanacak.

Meclis'te, 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sergisi açılacak.

Bu hafta Meclisin gündeminde ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" olacak.

TBMM'de 16 Temmuz Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. AK Parti TBMM Grup Toplantısı, 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Genel Kurul, 16 Temmuz Salı günü toplanarak AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, Varlık Barışı'nın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye'ye getirilecek. Bu durumda yüzde 1 vergi uygulanacak.