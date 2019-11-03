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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Meclis, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek - 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 6 Kasım Çarşamba günü başlanıyor

ALİ KEMAL AKAN - Meclis, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amacıyla AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklifin, bu hafta Genel Kurulda tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.

Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak.

Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Kanuna aykırı fiiller sonucunda oluşan masraflar, aykırılığı işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilecek.

Teklifle, iç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya asansörleri yapmayanlara veya istenen tedbirleri almayanlara aykırılığın giderilmesi için süre tanınacak, aykırılığı gidermeyenlere 100 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Avcılık istihsal hakkını kiralayan kooperatif, kooperatif birliği veya köy birliklerinin, düzenlemelere aykırı hareket eden başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı 2 bin 500 liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Genel Kurulda bu hafta, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlanması bekleniyor.

- Bütçe görüşmelerine komisyonda başlanıyor

2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 6 Kasım Çarşamba günü başlanıyor. Komisyon toplantısında, Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

Komisyonun 7 Kasım Perşembe günkü toplantısında, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın, 8 Kasım Cuma günü de Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu'nun bütçeleri ele alınacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, UNICEF yetkilileri, Çocuk Hakları Danışma Kurulu ve İl Çocuk Hakları Komite üyeleri dinlenecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun perşembe günkü toplantısında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu görüşülecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu bu haftaki toplantısında, CHP Grubu tarafından 2011-2014 ve 2015-2016 raporlarına yapılan itirazları ele alacak.

Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından sunum yapılacak.

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2020 yılı bütçesi Su Ürünleri tbmmde bu hafta

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