TBMM'de bu hafta

ALİ KEMAL AKAN - Meclis, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amacıyla AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklifin, bu hafta Genel Kurulda tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.

Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak.

Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Kanuna aykırı fiiller sonucunda oluşan masraflar, aykırılığı işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilecek.